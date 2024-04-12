Жителям Ленинского округа рассказали о модернизации коммунальной инфраструктуры

Комитет Мособлдумы по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству провел в мкр. Климовск городского округа Подольск открытую трибуну на тему «Модернизация коммунальной инфраструктуры в Московской области», говорится на сайте Мособлдумы.

В мероприятии приняли участие советник губернатора Подмосковья Александр Самарин, представители профильных министерств и ведомств, руководители ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний, а также главные заинтересованные стороны — жители.

Как отметил в начале встречи председатель Комитета Игорь Коханый, в регионе на заданную тематику проходит серия Открытых трибун в формате кустовых совещаний. В Климовске — она вторая. И затрагивает городские округа Ленинский, Домодедово, Подольск, Серпухов, Чехов.

«Мы проводим сегодня встречу по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова с целью именно проинформировать вас, что мы будем делать по направлению модернизации объектов теплоснабжения для того, чтобы такие ситуации, как в новогодние праздники, не допускать, — обратился к сидящим в зале жителям Игорь Коханый. — Мы подробно расскажем, какие работы ведутся в ваших округах по подготовке к следующему отопительному сезону и что планируется сделать в ближайшие годы».

Мероприятия разделили на две категории — это первоочередные, которые необходимо выполнить до начала отопительного периода 2024–2025 годов, а также долгосрочные, которые также включены в госпрограмму, но начнут реализовываться с 2025 года и вплоть до 2029.

В текущем году в Ленинском округе будет проведен капитальный ремонт сетей по улице Советская и Белокаменному шоссе. И строительство сетей по улице Берёзовая. Заменить после опрессовки планируется 13 километров сетей — на улице Школьная и поселках Горки и Развилка.

Краткосрочная программа модернизации теплоснабжения коснется 15 тыс. человек.

В 2025–2029 году там запланированы мероприятие в общем объеме на 2,7 млрд рублей.

«В планах реконструкция трёх котельных — в поселках Суханово (2025), Измайлово (2026), Развилка (2027). Также реконструкция 14 центральных тепловых пунктов — это улицы Школьная, Лемешко, Советская, Строительная и другие. По сетям — их реконструкция запланирована в поселке Развилка, капремонт — на улице Советская и строительство — на улице Березовая. Эти работы запланированы на 2025 и 2026 годы», — проинформировал Андрей Пулин.

Долгосрочная программа модернизации теплоснабжения коснется 15 тыс. человек.

После подробных докладов свои уточняющие вопросы могли задать жители. Такую возможность предоставили каждому желающему. Больше всего вопросов поступило от принимающей стороны — жителей Подольска.

На системные вопросы ответы были даны в зале — представителями профильных министерств и руководством местной администрации. Более сложные — взяты на проработку.

В Московской области по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.