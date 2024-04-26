Жителям Дубны рассказали о предстоящей модернизации коммунальной инфраструктуры

сегодня в 17:32

Комитет Мособлдумы по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству провёл открытую трибуну на тему «Модернизация коммунальной инфраструктуры в Московской области». На мероприятии обсудили в том числе и план работ в Дубне, сообщила пресс-служба Мособлдумы.

Председатель комитета Игорь Коханый отметил, что мероприятие стало уже третьим в серии открытых трибун в формате кустовых совещаний. Здесь обсуждалась модернизация инфраструктуры в городских округах Дубна, Дмитровский, Долгопрудный, Лобня, Клин, Солнечногорск, Талдом, Химки. Встречи проводятся по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва и председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова.

«В настоящее время в Московской области реализуется масштабная программа модернизации коммунальной инфраструктуры, основная цель которой — повышение качества и надежности оказания коммунальных услуг, снижение аварийности на объектах ЖКХ», — подчеркнул Игорь Коханый.

Заместитель министра энергетики Московской области Андрей Пулин рассказал о модернизации в сфере теплоснабжения.

Так в Дубне в текущем году планируется капитальный ремонт котельной на ул. Промышленная, а также капитальный ремонт 1,3 км сетей на улицах Промышленная, Энтузиастов и Вернова.

В 2025 году будет реконструирована котельная на ул. Тверская. Данная модернизация затронет 20 тыс. человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек.

«Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.