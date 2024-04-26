Стало известно о предстоящей модернизации коммунальной инфраструктуры в Талдоме

Комитет Мособлдумы по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству провел открытую трибуну на тему «Модернизация коммунальной инфраструктуры в Московской области». На мероприятии обсудили в том числе и план работ в Талдоме, сообщила пресс-служба Мособлдумы.

Председатель комитета Игорь Коханый отметил, что мероприятие стало уже третьим в серии открытых трибун в формате кустовых совещаний. Здесь обсуждалась модернизация инфраструктуры в городских округах Дубна, Дмитровский, Долгопрудный, Лобня, Клин, Солнечногорск, Талдом, Химки. Встречи проводятся по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова.

«В настоящее время в Московской области реализуется масштабная программа модернизации коммунальной инфраструктуры, основная цель которой — повышение качества и надежности оказания коммунальных услуг, снижение аварийности на объектах ЖКХ», — подчеркнул Игорь Коханый.

Заместитель министра энергетики Московской области Андрей Пулин рассказал о модернизации в сфере теплоснабжения.

Так в Талдоме в 2024 году запланирована реконструкция 6,8 км сетей в р. п. Запрудня и в мкр. Юбилейный. Также после опрессовки будет принято решение о замене 5,6 км сетей в мкр. Юбилейный, р. п. Вербилки, в деревне Юркино, на Промышленном пр., улицах Мичурина, Собцова, Садовой, Якотской.

В планах на 2025–2027 годы — реконструкция 12 котельных в д. Григорово, д. Пановка, в мкр. Юбилейный, на ул. Мичурина, Собцова, в п. Вербилки, Промышленный, в д. Юркино, п. Темпы, на ул. Первомайская, Садовая, Загородная.

Планируется строительство новой котельной в р. п. Северный, на ул. Садовая. Также запланирован капитальный ремонт 10 км сетей в поселке Северный и деревнях Павловичи, Никольское, Ермолино, Кошелево, Квашенки, Нколо-Кропотки, Новогуслево.

Будет проведен капремонт котельной в поселке Деденево, капремонт 2 км сетей на ул. Водников, Профессиональная, Космонавтов.

После опрессовки будет принято решение о замене 10 км сетей на ул. Космонавтов, Водников, в п. Новосиньково, п. свх. Останкино, п. Рыбное, р.п. Деденево, с. Рогачево, п. Автополигон.

Программа модернизации теплоснабжения коснется 40 тыс. человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.