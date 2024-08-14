Жителям дома в Одинцове помогли в решении проблемы качества воды

Жители дома № 23 подмосковного городка Кубинка-10 Одинцовского городского округа озвучили в социальных сетях жалобу на некачественное предоставление услуг водоснабжения. Под контролем министерства специалисты УК выполнили промывку лежаков водоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Инспекторский состав ведомства направил в адрес ресурсоснабжающей компании «Назарьево» требование организовать работу по промывке сетей холодного водоснабжения. Управляющей организацией ПО «РемЖилСервис», обслуживающей дом, была проведена проверка. Наличие грязи и неоднородных тел подтвердилось.

На данный момент качество водоснабжения соответствует нормам и требованиям.

По всем вопросам, связанным с содержанием МКД и придомовой территории жители могут обратиться в свою управляющую компанию, а в случае ее бездействия — в министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Адреса отделов и контакты указаны на официальном сайте ведомства.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.