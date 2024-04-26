Жителям Дмитровского округа рассказали о модернизации коммунальной инфраструктуры

Комитет Мособлдумы по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству провел открытую трибуну на тему «Модернизация коммунальной инфраструктуры в Московской области». На мероприятии обсудили в том числе и план работ в Дмитровском городском округе, сообщила пресс-служба Мособлдумы.

Председатель комитета Игорь Коханый отметил, что мероприятие стало уже третьим в серии открытых трибун в формате кустовых совещаний. Здесь обсуждалась модернизация инфраструктуры в городских округах Дубна, Дмитровский, Долгопрудный, Лобня, Клин, Солнечногорск, Талдом, Химки. Встречи проводятся по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова.

«В настоящее время в Московской области реализуется масштабная программа модернизации коммунальной инфраструктуры, основная цель которой — повышение качества и надежности оказания коммунальных услуг, снижение аварийности на объектах ЖКХ», — подчеркнул Игорь Коханый.

Заместитель министра энергетики Московской области Андрей Пулин рассказал о модернизации в сфере теплоснабжения.

Так в Дмитровском городском округе в текущем году планируется проведение капремонта котельной в поселке Деденево, капремонт 2 км сетей на ул. Водников, Профессиональная, Космонавтов. После опрессовки будет принято решение о замене 10 км сетей на ул. Космонавтов, Водников, в п. Новосиньково, п. свх. Останкино, п. Рыбное, р. п. Деденево, с. Рогачево, п. Автополигон. Программа модернизации теплоснабжения коснется 40 тыс. человек.

В 2024 году также запланированы реконструкция ВЗУ№ 1 города Яхрома, ул. Рабочая иреконструкция ВЗУ № 1, ул. Пушкинская. Охват жителей — 44 тыс. человек.

На 2025–2027 годы запланировано строительство котельной в п. Авитополигон и капремонт 7 котельных в п. Яхрома, р. п. Икша, п. Ермолино, на ул. Центральная, Водников, Советской, в с. Абрамцево.

В с. Внуковская будет построен центральный тепловой пункт.

Программа модернизации теплоснабжения коснется 12 тыс. человек.

Кроме того, в 2025–2027 годах запланированы строительство очистных сооружений мощностью 40 тыс. куб м сут, г. Дмитров и капитальный ремонт сетей водоснабжения, г. Яхрома. Охват жителей — 72 тыс. человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей. Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.