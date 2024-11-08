Жители Зарайска принимают участие во Всероссийской акции по сбору макулатуры «БумБатл»

В Зарайске сотрудники центра досуга «Победа», Дворца культуры имени В. Н. Леонова, а также представители комитета по культуре, физической культуре, спорту, работе с детьми и молодежью присоединились к акции по сбору макулатуры «БумБатл». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«БумБатл» — это всероссийская акция, организованная в поддержку национального проекта «Экология», который реализуется по решению Президента. Она проводится под эгидой Всероссийского экологического общественного движения «Экосистема».

С 21 октября по 10 ноября на территории Московской области будут работать пункты приема макулатуры. Каждый желающий может присоединиться к акции и принести книги, газеты, журналы, картон и другие бумажные изделия. Все эти материалы являются ценным вторсырьем, которое можно переработать, что позволит сохранить природные ресурсы.

Сдать макулатуру можно с 11:00 до 14:00 с понедельника по пятницу по адресу: улица Советская, д. 29/29 (дом Мачтета).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.