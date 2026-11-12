Жители улицы Кирова в Павловском Посаде сообщили о проблемах с отоплением

Первый заместитель главы Павлово-Посадского городского округа Сергей Балашов 12 ноября встретился с жителями улицы Кирова во время выездного объезда. Участники обсудили недостаточный прогрев квартир, состояние подвала, качество воды и протечку кровли, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Жители улицы Кирова в Павловском Посаде сообщили Сергею Владимировичу Балашову о недостаточном прогреве помещений. Для обеспечения нормативной температуры в квартирах необходимо проверить систему теплоснабжения и установить причины проблемы.

Также жители пожаловались на скопление воды в подвале и желтоватый оттенок водопроводной воды. Эти обращения требуют обследования с привлечением профильных специалистов, в том числе проверки трубопроводов.

Отдельно участники встречи обсудили неисправность канализационной вентиляции, из-за которой в доме распространяется неприятный запах. Профильным службам предстоит проверить оборудование и определить работы для восстановления его нормальной работы.

Еще одна проблема — протечка кровли. Во время осадков вода попадает в помещения, создавая неудобства для жильцов и угрожая сохранности внутренней отделки. Необходимо обследовать крышу, установить причину протечки и определить сроки ремонта.

По итогам встречи Балашов поручил профильным специалистам совместно с управляющей организацией и ответственными службами проработать все обращения, организовать проверки и определить конкретные меры по устранению проблем.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о том, что управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома на территории Подмосковья, должны быть в состоянии отвечать на запросы жителей.

«Сегодня крайне важно быть уверенным, что управляющие компании, которые работают и в новом фонде МКД, и в старом фонде, должны отвечать на запросы жителей. Я надеюсь, что решения, которые приняты, помогут нам оперативно реагировать на вызовы», — заявил глава региона.