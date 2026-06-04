Жители Солнечногорска могут управлять жильем через «Госуслуги.Дом»

Жители городского округа Солнечногорск могут решать вопросы ЖКХ через мобильное приложение «Госуслуги.Дом». Сервис позволяет передавать заявки, контролировать капремонт и участвовать в собраниях онлайн, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Приложение «Госуслуги.Дом» объединяет основные жилищно-коммунальные сервисы в одном месте. После авторизации через портал Госуслуг данные о недвижимости автоматически загружаются из Росреестра.

Пользователи могут отслеживать график капитального ремонта, изучать отчеты управляющей компании, подавать заявки, в том числе на ремонт, и контролировать их выполнение в режиме реального времени. Также доступна запись на поверку счетчиков, общение с соседями в официальных чатах и онлайн-голосование на общих собраниях собственников.

«Главное преимущество приложения — экономия времени и возможность решать любые коммунальные вопросы буквально в несколько кликов, не выходя из дома. Кроме того, разработчики регулярно обновляют систему, и в ближайшей перспективе жителям станет доступен расширенный перечень функций», — отметил первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Виталий Тушинов.

Скачать приложение можно в App Store, Google Play, RuStore и AppGallery.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что онлайн-голосования по вопросам содержания многоквартирных домов (МКД) предполагают непосредственное участие всех жильцов.

«Это предполагает вовлеченность каждого жителя подъезда многоквартирного дома в управление тем, что принадлежит ему. <…> Управляющая компания должна работать в партнерстве и в согласии с жителями», — сказал Воробьев.