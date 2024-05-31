Жители СНТ «Радуга» в Шатуре попросили спилить аварийные березы

Выездная администрации состоялась 28 мая в библиотеке на проспекте Борзова города Шатуры. Член садоводческого товарищества «Радуга» Наталья Честных обратилась к заместителю главы городского округа Александру Титову с просьбой спилить березы.

По мнению женщины, деревья могут упасть и повредить линию электропередачи и постройки на дачной территории.

«Несколько лет мы просим спилить березы, которые наклонились и создают угрозу для дачников, а также могут повредить линию электропередачи. В прошлом году приезжали представители и пометили аварийные березы. Надеемся, что в этом году их спилят», — рассказала Честных.

В садоводческом товариществе круглогодично проживает несколько десятков дачников.

Честных объяснили, какие мероприятия будут выполнены для решения ее проблемы. Данный вопрос на рассмотрение передан Титову.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.