Жители Шатуры на личном приеме главы округа обсудили коммунальные вопросы

3 марта в общественной приемной Шатуры состоялся очередной личный прием жителей главой округа Николаем Прилуцким. В ходе встречи рассмотрели обращения жителей по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и содержания территорий, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Так, жильцы дома № 16 по улице Радченко в Шатуре выступили с инициативой о признании здания аварийным. По итогам приема профильному подразделению администрации поручено организовать подготовительную работу для проведения обследования дома и принятия соответствующего решения.

Жители дома № 59 по проспекту Ильича в Шатуре сообщили о проблеме подтопления подвала, из-за чего на первом этаже сохраняется повышенная влажность. Управляющей компании поручено до конца недели выполнить необходимые работы по устранению причин подтопления.

Также поступило обращение от жителей дома № 12 по улице Радченко с просьбой о расчистке дворовой территории.

«Работы ведутся по графику и с учетом заявок от жителей. Последствия обильных снегопадов еще дают о себе знать, но работа ведется как в городах, так и на селе. Все заявки по снегу и подтоплениям можете оставить по телефону 112», — прокомментировал Николай Прилуцкий.

Отметим, что личный прием граждан глава округа проводит дважды в месяц. Предварительная запись осуществляется по телефону 8 (49645) 3-85-35, добавочный 1.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.