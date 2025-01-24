Жители Шатуры могут решать вопросы обслуживания домов в общедомовых чатах

Общедомовой чат — площадка, которая позволяет соседям обсуждать важные темы для жильцов, получать оперативную информацию об отключениях и проводимых работах, обмениваться мнениями. Главная цель такого канала коммуникации — наладить соседское общение в решении важных для всех вопросов, связанных с обслуживанием и содержанием дома. Чат также помогает быстро получить ответ от управляющей компании дома. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Взаимодействие с собственниками — часть стандарта работы современной УК, которому следуют во всем регионе.

Например, в многоквартирном доме на улице Советская в Шатуре жительница пожаловалась на разрушенную плитку на полу лестничной площадки.

«Совсем разрушилась плитка. Можно ее заменить?» — задала вопрос Карина и опубликовала фотографию в чате.

Сотрудники управляющей компании, которые тоже есть в общедомовом чате, увидели запрос жительницы, передали службам заявку. Решить вопрос удалось быстро и без лишней бумажной волокиты. Через два дня представитель управляющей компании разместил фотографию ремонта напольного покрытия в этом подъезде.

В группе участники узнают об изменениях тарифов, контролируют работу УК, обсуждают вопросы обслуживания дома. Соседи решают, как организовать и провести совместные мероприятия. В чате решают конфликты и выносят предложения по улучшению условий проживания в доме.

Получить ссылку на общедомовой чат жильцы могут у старшего по дому, представителя управляющей компании или даже у соседей, которые уже есть в этом чате.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что задача властей региона — найти с управляющими компаниями (УК) умные и эффективные решения, которые позволяют создавать комфортные условия жизни.

«Наш сегодняшний семинар организован, чтобы выработать вместе модель функционирования управляющих компаний, понять, что нужно сделать для улучшения их деятельности. Наша команда старается делать максимально открытой свою работу — это касается и «Добродела», и нашего проекта, который предполагает предоставление услуг управляющих компаний в МФЦ», — сказал Воробьев.

Он добавил, что УК всегда находятся в гуще событий, а потому им особенно важно развиваться в своей работе. От этого зависит доверие людей.