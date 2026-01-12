Жители Рузского округа помогли расчистить дворы после снегопада «Фрэнсис»

сегодня в 17:50

Жители Рузского муниципального округа объединились для ликвидации последствий снегопада «Фрэнсис», самостоятельно расчищая дворы и помогая пожилым и маломобильным соседям, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Снегопад Фрэнсис значительно осложнил передвижение в Рузском округе: улицы и дворы оказались завалены снегом. Коммунальные службы работали на основных дорогах, а во дворах к уборке подключились местные жители.

Горожане добровольно очищали входы в дома, тропинки к социальным объектам и парковочные места. Особое внимание уделили помощи пожилым и маломобильным гражданам, которые не могли самостоятельно справиться с последствиями непогоды.

Коллективные усилия позволили быстро восстановить удобство и безопасность на территории округа. Глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев отметил, что проявленная жителями взаимовыручка и гражданская ответственность формируют особый дух сообщества.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.