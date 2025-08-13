Жители Рошали задали вопросы во время работы выездной администрации

В спортивно-культурном центре «Рошаль» работала выездная администрация. По традиции представители власти отчитались о проделанной работе и рассказали о планах по дальнейшему благоустройству, передает пресс-служба администрации городского округа Шатура.

Так, в 2025 году в городе была запланирована модернизация четырех губернаторских детских игровых площадок. Работы почти завершены.

Также продолжается комплексное благоустройство дворовых территорий, дорог и тротуаров, капитальный и текущий ремонт в многоквартирных домах.

На обращения рошальцев отвечали глава округа Николай Прилуцкий, его заместители и профильные специалисты.

Жительницы дома № 3 по улице 1-й Первомайской пришли с просьбой по благоустройству двора. Совсем недавно здесь обновили детский игровой комплекс, а вот зеленых насаждений не хватает. Заместитель главы округа Вячеслав Федотов пообещал обеспечить жителей саженцами деревьев и кустарников. Ближайшая акция по высадке пройдет осенью.

Жители улицы Зеленой обратили внимание на то, что их путь до школ, больниц, магазинов проходит по оживленной трассе, вдоль которой нет тротуара и пешеходных переходов, что опасно как для детей, так и для взрослых. Для решения данной проблемы нужно время. На первом этапе специалисты выедут на место для принятия решения.

Также жители обращались с вопросами очистки дренажных канав, установки «лежачих полицейских», газификации поселков и с проблемами ЖКХ.

Всего в ходе работы выездной администрации поступило 37 обращений от 25 человек. Все обращения взяты в работу.

