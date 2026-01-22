Жители ряда домов Подмосковья с 1 февраля перейдут на прямые расчеты с Мосэнергосбытом

С 1 февраля 2026 года собственники квартир в ряде многоквартирных домов Подмосковья будут напрямую рассчитываться за электроэнергию с АО «Мосэнергосбыт». Первые платежные документы за февраль жители получат в марте, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

С 1 февраля 2026 года собственники жилых помещений в указанных многоквартирных домах Московской области переходят на прямые договорные отношения с АО «Мосэнергосбыт». Договоры считаются заключенными автоматически и бессрочно, письменное оформление не требуется. Оплата электроэнергии для общедомовых нужд по-прежнему будет осуществляться через управляющие организации.

Первые платежные документы от Мосэнергосбыта за февраль 2026 года с указанием номера лицевого счета жители получат в марте. Для формирования платежных документов необходимо ежемесячно с 15 по 26 число передавать показания счетчиков через личный кабинет на сайте my.mosenergosbyt.ru, мобильное приложение, сервисы на официальном сайте, чат-боты, социальные сети, по телефону контактного центра или через терминалы в офисах компании и МФЦ.

Если в квартире установлен счетчик, подключенный к автоматизированной системе коммерческого учета (АСКУЭ), показания будут передаваться автоматически, и дополнительная передача данных не требуется. Информацию о подключении прибора учета к АСКУЭ можно получить в личном кабинете или по телефону контактного центра.

На прямые расчеты переводятся жители домов в Видном, Дмитровском округе, Домодедово, Коломне, Королеве, Красногорске, Люберцах, Мытищах, Одинцово, Раменском и Сергиевом Посаде. Полный перечень адресов опубликован на сайте Мосэнергосбыта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье вместе с Москвой и федеральным министерством энергетики принят план по усилению питающих центров и соответствующей модернизацией распределяющих сетей.

По словам губернатора, и в прошлом году, и сейчас в регионе электропотребление растет и бьет все рекорды.