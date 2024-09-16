Жители региона смогут задать вопросы представителям фонда капремонта Подмосковья

На этой неделе руководители проектов центра управления проектами (ЦУП) фонда капитального ремонта Московской области посетят несколько городских округов для мониторинга текущих работ, встреч с жителями и общения с представителями администраций муниципалитетов, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Расписание выездных мероприятий

Понедельник: г. о. Подольск (мкр. Климовск); Ногинск; Люберцы; Краснознаменск; Раменское; Дзержинский; Балашиха; Луховицы; Зарайск; Дубна.

Вторник: г. о. Подольск (мкр. Климовск); Электросталь; Мытищи; Можайск; Руза; Раменское; Ленинский округ; Балашиха; Раменское; Коломна; Истра; Восход; Химки.

Среда: г. о. Подольск (мкр. Климовск); Ногинск; Люберцы; Наро-Фоминск; Одинцово; Раменское; Котельники; Реутов; Кашира; Ступино; Королев; Красногорск; Дмитров.

Четверг: Подольск (мкр. Климовск); Воскресенск; Раменское; Дзержинский.

Пятница: Подольск (мкр. Климовск); Электросталь; Королев; Молодежный; Власиха; Раменское; Жуковский; Балашиха; Серебряные Пруды; Люберцы; Солнечногорск; Лобня.

Контактные телефоны руководителей проектов можно найти на информационной табличке каждого дома или на официальном сайте фонда капитального ремонта Московской области в разделе «О Фонде». Также жители могут обратиться с дополнительными вопросами в единый контакт-центр Фонда по телефону: +7 (495) 104-59-59.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.