Жители поселка Люберец смогут задать вопросы газовым участковым 20 ноября

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В поселке Октябрьский городского округа Люберцы 20 ноября состоится встреча с газовым участковым АО «Мособлгаза», жители смогут задать ему вопросы. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Во время встреч жители получат разъяснения по вопросам техобслуживания газовых приборов в своих квартирах.

20 ноября с 17:00 до 17:30 специалист «Мособлгаза» ответит на вопросы жителей поселка Октябрьский городского округа Люберцы. Жителей приглашают к дому № 7 на улице Текстильщиков.

С 1 января 2024 года в Московской области исключительным правом на осуществление деятельности по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового (ВДГО) и внутриквартирного (ВКГО) газового оборудования наделяется газораспределительная организация — АО «Мособлгаз».

Информация о техническом обслуживании газового оборудования в квартирах и частных домах — на официальном сайте АО «Мособлгаз». Телефон горячей линии Мособлгаза: 8 (495) 122-40-04.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.