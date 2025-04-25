Жители Подмосковья украшают свои дома ко Дню Победы

В Московской области несколько лет подряд сохраняется добрая традиция украшать многоквартирные дома перед важными праздничными датами. В этом году мы готовимся отметить один из наиболее значимых праздников нашей страны — 80-летие Дня Победы. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Жители объединяются, чтобы поздравить ветеранов и почтить память тех, кто сражался за наш мир. Многие украшают свои дома, балконы и окна, а также приводят в порядок дворовые территории.

В этом году акция «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-формате по соображениям безопасности. Тем не менее, активные жители и председатели советов многоквартирных домов продолжают подготовку к этому важному событию. В их окнах появляются портреты родственников, участвовавших в войне, а также украшения, символизирующие нашу благодарность.

Примером такого активного подхода стали жители многоквартирного дома № 1 по улице Кутузовской в городском округе Одинцово, которые самостоятельно разработали дизайн макетов и организовали размещение тематических баннеров на входах всех подъездов.

Не остались в стороне и члены ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области. Офис в Солнечногорске также был украшен в соответствии с тематикой предстоящего праздника.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.