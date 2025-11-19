Жители Подмосковья смогут выбрать лучший подъезд через портал «Добродел»

На портале «Добродел» стартовало голосование жителей за самый красивый подъезд региона в рамках смотр-конкурса «Лучший подъезд Подмосковья», сообщает пресс-служба Минчистоты Подмосковья.

В конкурсе определены финалисты в основных номинациях, а подъезды, набравшие меньше баллов, но соответствующие всем стандартам, были вынесены на народное голосование.

Оценить работы и отдать свой голос жители могут на портале «Добродел» в номинации «Лучший отремонтированный подъезд зрительских симпатий».

Список адресов для голосования:

г.о. Реутов, ул. Ашхабадская, д. 27, корп. 2;

г.о. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Новая, д. 9;

г.о. Королев, ул. 50-летия ВЛКСМ, д. 2;

г.о. Королев, ул. Коммунальная, д. 30;

г.о. Королев, ул. Космонавтов, д. 4;

г..о. Пушкинский, мкр. Мамонтовка, ул. Лесная, д. 1;

г.о. Щелково, ул. Институтская, д. 30.

Как ранее отмечал министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко, подъезд — это визитная карточка каждого дома. Поэтому из года в год наш конкурс пользуется особой популярностью у жителей. В финал вышли 13 подъездов из Балашихи, Мытищ, Щелково, Королева, Зарайска и еще 8 муниципалитетов»

Итоги зрительского голосования подведут на портале «Добродел».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.