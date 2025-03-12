Жители Подмосковья смогут прокачать свои цифровые навыки

До 23 марта продлится регистрация на Всероссийский конкурс «Цифровой марафон — 2025». Проверить свои цифровые навыки могут жители России старше 18 лет. Об этом сообщает пресс-служба министерства госуправления, ИТ и связи Московской области.

На конкурсе необходимо выбрать свой уровень подготовки: Новичок, Исследователь или Эксперт. От этого зависит сложность заданий и награда в финале. Узнать свою категорию можно, пройдя тест из 9 вопросов.

После регистрации будет открыт доступ к образовательному этапу и онлайн-тестированию, сложность которого зависит от выбранного ранее уровня. С 24 марта по 13 апреля пройдет третий этап конкурса — цифровой диктант. В июле в Москве состоится финал, где будут объявлены победители, которые получат денежные призы и ценные подарки.

Участие в «Цифровом марафоне» бесплатное. Зарегистрироваться можно до 23 марта 2025 года на сайте проекта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.