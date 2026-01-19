Жители Подмосковья смогут получать подарки и скидки в личном кабинете МосОблЕИРЦ

С 19 по 25 января расчетный центр МосОблЕИРЦ запускает для пользователей специальную акцию. В этот период подарки и скидки будут доступны при каждом посещении личного кабинета на сайте центра или в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн», сообщила пресс-служба Центра.

Участникам предложат на выбор более 40 различных бонусов. В их числе — скидки на интерактивное телевидение и онлайн-кинотеатры, образовательные программы и путешествия, товары для детей и дома, одежду и обувь, квесты, а также на продукты для здорового питания. «Можно выбрать и получить все!» — отмечают организаторы.

Чтобы получить бонусы, необходимо в личном кабинете перейти в раздел «Онлайн-помощник», затем выбрать «Бонусы и акции» — «Коммунальные бонусы всем пользователям личного кабинета». После этого нужно выбрать понравившиеся предложения и использовать промокод при оформлении покупки. Также для клиентов доступен дополнительный подарок по ссылке.

Личный кабинет и выгрузка купонов могут быть недоступны с 23:00 до 06:00.