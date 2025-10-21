Жители Подмосковья прислали более 100 жалоб на неправильную парковку возле КП

Приложение «Народный инспектор» стало эффективным инструментом в борьбе с нарушителями правил парковки на территории Московской области, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Так, за последнюю неделю жители региона направили в Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области 106 обращений о транспортных средствах, блокирующих доступ к контейнерным площадкам.

Однако не все жалобы принимаются к рассмотрению из-за технических недочетов при их оформлении.

Специалисты выявили основные ошибки, которые допускают жители при подаче обращений:

на видео отсутствует номер транспортного средства;

нечитаемый гос. номер транспортного средства, снято издалека;

машина припаркована далеко от контейнерной площадки;

очень короткое видео, снято резкими движениями;

на видео отсутствует контейнерная площадка.

«Народный инспектор — удобный и быстрый инструмент, который позволяет вынести постановление владельцу автомобиля, припаркованного на газоне, у контейнерной площадки или на ДИП. Официальные обращения в этом случае не дают высокой эффективности, так как не гарантируют то, что транспортное средство останется на месте к моменту выезда инспекторского состава», — ранее отмечал вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов.

Отметим важность правильного оформления обращений, поскольку это напрямую влияет на эффективность работы по устранению нарушений и обеспечению своевременного вывоза отходов. Корректно составленные жалобы помогают оперативно реагировать на проблемы и наказывать нарушителей.

Ознакомиться с инструкцией по использованию сервиса можно по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность правильной парковки во дворах. Нарушения мешают вывозу контейнеров с мусором и замедляют работу служб.