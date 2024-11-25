Жители Подмосковья получили по 3999 рублей за оплату коммуналки
Фото - © Фото: Александра Дмитриева/Фото: Александра Дмитриева
МосОблЕИРЦ подвел итоги акции «Терминал удачи». Счастливые победители уже определены. Генератор случайных чисел выбрал лицевые счета, каждый из которых получит денежный приз в размере 3 999 рублей. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.
Победители акции:
- 31554697,
- 33412653,
- 88984699,
- 82095625,
- 80240646,
- 91258121,
- 33369789,
- 81559490,
- 33372582.
В розыгрыше участвовали те, кто до 31 октября оплатил счет через СБП на приеме у менеджера в офисе МосОблЕИРЦ.
До конца года можно успеть поучаствовать еще в трех акциях МосОблЕИРЦ. Для этого нужно выполнить следующие простые шаги:
- привязать счет к СБП при оплате через личный кабинет;
- подписаться на доставку электронных счетов и получите возможность выиграть 1 500 рублей;
- оплатить до 27 декабря все коммунальные счета в личном кабинете или мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн» и стать участником розыгрыша 3 999 рублей.
Подробнее об акциях можно узнать на сайте МосОблЕИРЦ.
В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.