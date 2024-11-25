сегодня в 16:34

Жители Подмосковья получили по 3999 рублей за оплату коммуналки

МосОблЕИРЦ подвел итоги акции «Терминал удачи». Счастливые победители уже определены. Генератор случайных чисел выбрал лицевые счета, каждый из которых получит денежный приз в размере 3 999 рублей. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

Победители акции:

31554697,

33412653,

88984699,

82095625,

80240646,

91258121,

33369789,

81559490,

33372582.

В розыгрыше участвовали те, кто до 31 октября оплатил счет через СБП на приеме у менеджера в офисе МосОблЕИРЦ.

До конца года можно успеть поучаствовать еще в трех акциях МосОблЕИРЦ. Для этого нужно выполнить следующие простые шаги:

привязать счет к СБП при оплате через личный кабинет;

подписаться на доставку электронных счетов и получите возможность выиграть 1 500 рублей;

оплатить до 27 декабря все коммунальные счета в личном кабинете или мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн» и стать участником розыгрыша 3 999 рублей.

Подробнее об акциях можно узнать на сайте МосОблЕИРЦ.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.