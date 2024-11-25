Жители Подмосковья получили по 3999 рублей за оплату коммуналки

ЖКХ
Фото: Александра Дмитриева

Фото - © Фото: Александра Дмитриева/Фото: Александра Дмитриева

МосОблЕИРЦ подвел итоги акции «Терминал удачи». Счастливые победители уже определены. Генератор случайных чисел выбрал лицевые счета, каждый из которых получит денежный приз в размере 3 999 рублей. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

Победители акции:

  • 31554697,
  • 33412653,
  • 88984699,
  • 82095625,
  • 80240646,
  • 91258121,
  • 33369789,
  • 81559490,
  • 33372582.

В розыгрыше участвовали те, кто до 31 октября оплатил счет через СБП на приеме у менеджера в офисе МосОблЕИРЦ.

До конца года можно успеть поучаствовать еще в трех акциях МосОблЕИРЦ. Для этого нужно выполнить следующие простые шаги:

  • привязать счет к СБП при оплате через личный кабинет;
  • подписаться на доставку электронных счетов и получите возможность выиграть 1 500 рублей;
  • оплатить до 27 декабря все коммунальные счета в личном кабинете или мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн» и стать участником розыгрыша 3 999 рублей.

Подробнее об акциях можно узнать на сайте МосОблЕИРЦ.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.