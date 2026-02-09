Жители Подмосковья подали более 12,5 тыс заявлений на компенсацию за ЖКУ с начала 2026 года

С начала 2026 года жители Подмосковья подали свыше 12,5 тысячи заявлений на компенсацию расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Компенсация расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг доступна льготным категориям граждан, зарегистрированным в Московской области. На нее могут претендовать, в частности, многодетные семьи, инвалиды, ветераны боевых действий и педагоги, работающие в сельской местности.

Оформить заявление можно на региональном портале госуслуг в разделе «Жилье» — «Коммунальные услуги». Для подачи заявления требуется авторизация через ЕСИА, заполнение электронной формы и предоставление реквизитов организации ЖКУ или документов, подтверждающих оплату.

Услуга предоставляется бесплатно. Решение по заявлению поступает в личный кабинет пользователя на портале в течение семи рабочих дней.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в «цифре», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.