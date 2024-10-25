Жители Подмосковья пмогут поучаствовать в акциях по раздельному сбору вторсырья
Фото - © Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО
26 и 27 октября в 7 городских округах Московской области пройдут акции по раздельному сбору отходов. Жители и гости региона смогут сдать ненужные вещи и принять участие в экомастер классах, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
Расписание на 26 октября
- Одинцовский г. о., г. Звенигород, ул. Ленина, д. 30 — с 14:00 до 15:00;
- Богородский г. о., г. Ногинск, ул. Советская, д. 45 — с 12:00 до 14:00;
- Орехово-Зуевский г. о., г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 85, парковка у ТЦ Аквилон — с 11:00 до 13:00;
- г. о. Электросталь, г. Электросталь, на углу улиц Мира и Корешкова, на площади возле «Кристалла» — с 12:00 до 14:00.
Расписание на 27 октября
- г. о. Королев, ул. Строителей, д. 15А, центр развития «Смартум», спортивная площадка справа от входа — с 12:00 до 14:00;
- г. о. Долгопрудный, Московское шоссе, д. 21, к. 4 или Институтский переулок, д. 1 — с 12:00 до 13:30;
- Одинцовский г.о, г. Одинцово, ЖК Новая Трехгорка, площадка между ул. Кутузовская, д. 74б и ул. Чистяковой, д. 80 — с 11:30 до 13:30.
В министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области уточнили, что узнать о датах и адресах всех акций РСО в Московской области можно на интерактивной карте.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.
Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.