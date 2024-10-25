Жители Подмосковья пмогут поучаствовать в акциях по раздельному сбору вторсырья

Расписание на 26 октября

Одинцовский г. о., г. Звенигород, ул. Ленина, д. 30 — с 14:00 до 15:00;

Богородский г. о., г. Ногинск, ул. Советская, д. 45 — с 12:00 до 14:00;

Орехово-Зуевский г. о., г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 85, парковка у ТЦ Аквилон — с 11:00 до 13:00;