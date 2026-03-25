Жители Подмосковья перейдут на прямые договоры с Мосэнергосбытом

С 1 апреля 2026 года жители ряда многоквартирных домов в Подмосковье перейдут на прямые расчеты с АО «Мосэнергосбыт» за электроэнергию. Договоры будут считаться заключенными автоматически и на неопределенный срок, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

С 1 апреля 2026 года у собственников жилых помещений в указанных домах возникнут прямые договорные отношения с гарантирующим поставщиком — АО «Мосэнергосбыт». Подписывать документы письменно не потребуется. При этом расчеты за электроэнергию на общедомовые нужды сохранятся через управляющие организации.

Первые платежные документы за апрель жители получат в мае 2026 года. Для корректного начисления необходимо ежемесячно с 15 по 26 число передавать показания счетчиков через единый личный кабинет, мобильное приложение «Мой Мосэнергосбыт», официальный сайт компании, чат-бот, сервис во «ВКонтакте», по телефону +7 (499) 550-88-99 или 13-55 (для абонентов «Ростелекома» в Московской области), а также через терминалы в клиентских офисах, МФЦ Москвы и ООО «МосОблЕИРЦ».

Если прибор учета подключен к системе АСКУЭ, данные передаются автоматически и дополнительно сообщать показания не требуется. Уточнить информацию можно в личном кабинете или по телефону +7 (499) 550-9-550.

На прямые расчеты переходят жители домов в Егорьевске (ул. Энгельса, д. 1Б), Жуковском (ул. Гагарина, д. 81/1), Красногорске, с. Николо-Урюпино (ул. Сергея Жадобкина, д. 1, 12, 13), Ногинске (ул. Юбилейная, д. 14Б), Одинцове (ул. Северная, д. 5, корп. 1 и д. 9), Старой Купавне (ул. Чкалова, д. 7, корп. 1, 2), Балашихе, мкр. Саввино (Спасский бульвар, д. 7), р.п. Заречье (ул. Тихая, д. 25), с. Немчиновка (ул. Ольховая, д. 11 и Соловьиный пр., д. 4).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье вместе с Москвой и федеральным министерством энергетики принят план по усилению питающих центров и соответствующей модернизацией распределяющих сетей.

По словам губернатора, и в прошлом году, и сейчас в регионе электропотребление растет и бьет все рекорды.