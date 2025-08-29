Жители Подмосковья на почте теперь смогут получать посылки при помощи QR-кода

«Почта России» обновила мобильное приложение, добавив возможность генерации QR-кода в офлайн-режиме. Теперь для получения посылок больше не нужен доступ к интернету или наличие при себе паспорта. Об этом сообщает пресс-служба министерства госуправления, ИТ и связи Подмосковья.

Нововведение значительно упростит процесс получения почтовых отправлений, особенно в удаленных регионах или местах с нестабильной связью. QR-код генерируется внутри самого приложения, независимо от качества сетевого покрытия. Для получения посылки больше не понадобится брать с собой паспорт, вместо этого достаточно показать QR-код.

Чтобы создать QR-код в офлайн-режиме, необходимо обновить мобильное приложение Почты России до последней версии. Затем нужно открыть приложение и перейти на страницу оформления QR-кода. После этого нажать кнопку «Показать QR-код» и продемонстрировать его сотруднику почтового отделения для быстрого сканирования.

Уточнить график работы или найти на карте ближайшее открытое отделение Почты России можно на официальном сайте или в мобильном приложении компании.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.