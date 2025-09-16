сегодня в 14:16

Жители Подмосковья могут записаться в МосОблЕИРЦ онлайн

Жители 22 округов теперь могут планировать свой визит в офис заранее. Для этого достаточно воспользоваться онлайн-записью на сайте расчетного центра, чтобы выбрать удобные дату, время и избежать ожидания в очередях. Это отличная возможность сэкономить время и легко управлять своим графиком, сообщила пресс-служба МосОблЕИРЦ.

Проверить, доступна ли запись в вашем городе, можно по ссылке.

Воспользоваться сервисом очень просто:

На сайте МосОблЕИРЦ нужно нажать кнопку «Запишись онлайн» , а затем выбрать город, офис, дату, время и тему вашего обращения.

После этого на электронную почту придет письмо с PIN-кодом.

В офисе останется лишь ввести этот PIN-код в терминал электронной очереди, получить талон — и вас обслужит первый же освободившийся менеджер.

Посетить МосОблЕИРЦ по-прежнему можно и без предварительной записи. Все адреса и режим работы офисов указаны на сайте расчетного центра.

Специалисты советуют планировать визит: «Лайфхак: максимальный наплыв клиентов бывает в первой декаде месяца после получения квитанций, в период передачи показаний с 15 по 26 число и в выходные дни».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.