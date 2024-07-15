Жители Подмосковья могут заказать вывоз строительных отходов

Минэкологии Подмосковья уделяет большое внимание вопросам правильной утилизации и вывоза строительных отходов для жителей региона и постоянно совершенствует работу в этом направлении. Теперь заказать вывоз строительных отходов стало намного проще, для этого достаточно позвонить по короткому номеру 122, сообщает пресс-служба ведомства.

«Многие научились сортировать мусор у себя дома, но после ремонта квартиры или сноса части частного домовладения у граждан возникают вопросы, куда девать образованные в результате текущего ремонта жилья отходы, — сказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов. — Старая мебель, ламинат, линолеум или плитка из ванных комнат все это зачастую оказывается на контейнерных площадках и доставляет массу неприятностей, как для перевозчиков, которые не могут погрузить такой мусор в свои машины с контейнерных площадок, так и для переработчиков твердых коммунальных отходов, которым он попадет на ленту. Именно поэтому в случае образования такого рода отходов необходимо обратиться в специализированную организацию, занимающейся транспортировкой стройотходов и имеющей лицензию на данный вид деятельности».

Выбрасывать строительный мусор на контейнерную площадку запрещено, за это предусмотрен штраф в размере до 70 тысяч рублей для физических лиц и до 200 тысяч рублей для юридических лиц.

В баки и контейнеры у дома запрещено выбрасывать: строительные смеси; кровельные материалы; доски, бревна, оконные рамы; кирпичи и блоки; рулоны старых обоев; керамическую плитку.

На сайте Минэкологии есть реестр легальных перевозчиков стройотходы.рф, куда каждый житель Подмосковья может зайти, посмотреть и выбрать понравившегося ему отходоперевозчика. Там же можно оставить заявку на вывоз.

«С начала года в регионе принято на переработку более 17 000 000 куб. метров строительных отходов. Цифра с каждым годом растет, что говорит о вовлеченности и заинтересованности бизнеса во вторичном сырье. Важно совершенствовать систему и делать ее доступной, как для граждан, так и для компаний отходообразователей и отходопереработчиков», — добавил Тихон Фирсов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.