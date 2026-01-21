Жители Подмосковья могут заказать справки МосОблЕИРЦ онлайн

Жители Московской области получили возможность заказывать выписки из финансово-лицевого счета и справки об отсутствии задолженности через личный кабинет на сайте или в приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн», сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Собственники и зарегистрированные жильцы Подмосковья теперь могут оформить необходимые справки МосОблЕИРЦ дистанционно. Для этого нужно воспользоваться личным кабинетом на сайте мособлеирц.рф или мобильным приложением «МосОблЕИРЦ Онлайн».

Чтобы заказать справку, необходимо выбрать раздел «Отправить обращение», затем «Расчеты и начисления» и «Выдача справок». После этого следует указать тип справки, прикрепить необходимые документы и отправить заявку. Перечень требуемых документов для конкретного адреса размещен в разделе «Консультация по выдаче справок».

Ответ на обращение предоставляется в течение одного дня, а выдача справок занимает до трех рабочих дней. Справка об отсутствии задолженности выдается через 3–5 дней после полной оплаты услуг ЖКХ. Документы, заверенные синей печатью, можно получить в офисе МосОблЕИРЦ через три дня после заказа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил обеспечить цифровизацию коммуникации в сфере ЖКХ.

«Московской области нужна обязательная углубленная цифровизация процессов ЖКХ», — заявил Воробьев.