Жители Подмосковья могут выиграть 3 999 рублей при оплате ЖКУ

Клиенты МосОблЕИРЦ получили возможность выиграть 3999 рублей на оплату жилищно-коммунальных услуг. Такой шанс предоставляет акция «Согреваем выгодой», которая была запущена в октябре 2025 года при участии одного из российских банков, сообщила пресс-служба МосОблЕИРЦ.

Для участия необходимо оплатить счет за ЖКУ через мобильное приложение или интернет-банк кредитной организации-партнера. С помощью генератора случайных чисел будет определено 250 победителей. Каждый из них получит 3999 рублей, которые будут зачислены на его лицевой счет для дальнейшей оплаты коммунальных услуг.

Узнать более подробную информацию об акции можно на официальном сайте МосОблЕИРЦ или по ссылке.