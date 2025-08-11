Жители Подмосковья могут выиграть 3 999 рублей при оплате ЖКУ до 31 августа

До конца августа у клиентов МосОблЕИРЦ есть возможность получить денежный приз в размере 3 999 рублей. Для участия в акции необходимо оплатить счет банковской картой через Систему быстрых платежей (СБП) в POS-терминале прямо в офисе центра, сообщила пресс-служба МосОблЕИРЦ.

Десять счастливчиков будут выбраны случайным образом с помощью генератора чисел. Выигранная сумма будет зачислена на их лицевые счета и пойдёт на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Адреса офисов, где проходит акция, и полные условия можно узнать по ссылке. Кроме того, оплатить ЖКУ можно через онлайн-сервисы банков, их отделения или дистанционные сервисы МосОблЕИРЦ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек.

«Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.