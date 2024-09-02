Жители Подмосковья могут выиграть 1 тыс руб за передачу показаний счетчиков
Фото - © Министерство ЖКХ Московской области
Жители Подмосковья могут получить приятный бонус за передачу показаний счетчиков воды и электроэнергии. Расчетный центр «МосОблЕИРЦ» объявил акцию под названием «МосОблЕИРЦ Онлайн: передавай, выигрывай, отдыхай!», которая предлагает шанс выиграть 1000 рублей на оплату коммунальных услуг. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.
Участие в акции очень простое:
- зарегистрируйтесь или войдите в личный кабинет на сайте «МосОблЕИРЦ Онлайн» или в мобильном приложении.
- передайте показания приборов учета воды и/или электроэнергии через личный кабинет до 30 сентября.
По завершении акции, интернет-генератор случайных чисел определит 50 победителей, на чьи лицевые счета будут зачислены денежные призы по 1000 рублей. Эти средства можно использовать для оплаты коммунальных услуг.
Для участия в акции достаточно передать показания в установленные сроки. Уточнить сроки приема показаний счетчиков можно в личном кабинете клиента в разделе «Счетчики». Подробные условия участия доступны ЗДЕСЬ.
Узнать, как с помощью приборов учета можно сократить расходы на коммунальные платежи, можно на портале Твой Домовой.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.
«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.