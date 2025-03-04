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Жители Подмосковья могут выиграть 1 999 рублей за передачу показаний счетчиков

Для жителей Подмосковья стартовала акция «1 999 причин передать показания онлайн». У каждого клиента расчетного центра есть шанс выиграть 1 999 рублей за передачу данных приборов учета, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Для участия в акции необходимо:

зарегистрироваться или уже быть зарегистрированным в личном кабинете или в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн»;

в период с 1 марта по 25 апреля передать показания счетчиков воды и электроэнергии через личный кабинет.

40 победителей определит интернет-генератор случайных чисел. Выигрыш поступит на лицевые счета для оплаты коммунальных услуг. Подробнее ознакомиться с правилами и условиями можно здесь.

Сроки приема показаний счетчиков электроэнергии — с 15 по 25 число каждого месяца. Период передачи данных по воде и теплу может разниться. Уточнить сроки можно в личном кабинете ООО «МосОблЕИРЦ» в разделе «Счетчики» и в офисах расчетного центра.

ООО «МосОблЕИРЦ» не является единственной организацией, оказывающей услуги платежного агента управляющих и ресурсоснабжающих организаций на территории Московской области.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.