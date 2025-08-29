Жители Подмосковья могут выбрать населенные пункты, где подключат интернет

Фото - © Индивидуальный электрический счетчик и домофон установлены в новой квартире дома для переселенцев/Медиасток.рф

Стартовало голосование за деревни и села с населением от 100 до 1 000 человек, в которых в 2026 году появится мобильный интернет. Проголосовать можно до 9 ноября на едином портале госуслуг. Об этом сообщает пресс-служба министерства госуправления, информационных технологий и связи Московской области.

Голосовать могут совершеннолетние граждане России, выбирая населенный пункт по месту своей регистрации. Чтобы проголосовать на Госуслугах, необходимо иметь подтвержденную учетную запись ЕСИА.

После подведения итогов будет сформирован перечень из населенных пунктов, в которых установят базовые станции 2G/4G. Они обеспечат качественную голосовую связь и высокоскоростной мобильный интернет.

Голосование за подключение к интернету проходит ежегодно с 2021 года. Сервис для голосования на госуслугах доступен по ссылке: https://www.gosuslugi.ru/inet.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в „цифре“, — уточнил Воробьев.