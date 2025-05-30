Жители Подмосковья могут узнать, как провести день защиты детей на портале «Добродел»

В приложении «Добродел» собраны самые интересные места, маршруты и мероприятия Московской области. Как найти мероприятия, приуроченные к празднику, рассказали в пресс-службе Мингосуправления региона.

Для этого необходимо открыть приложение Добродел, перейти в раздел «Туризм» и выбрать «События». Удобный фильтр поможет выбрать мероприятия, проводимые в вашем округе в нужные даты. Например, в красногорском ДК «Луч» 1 июня состоится бесплатная интерактивная программа с ростовыми куклами, веселыми аниматорами и творческими мастер-классами. В Балашихе пройдет семейный фестиваль «Поляна», а в Орехово-Зуеве состоится дебютное выступление юных артистов театральной студии «Жук», которые представят зрителям спектакль «Кошкин дом».

Кроме того, в приложении есть уже построенные маршруты по Подмосковью: экскурсионные, спортивные, детские, гастротуры, туры по народным и художественным промыслам, а также места для прогулок и достопримечательности региона.

«Добродел» — единое мобильное приложение с полезной информацией и услугами для жителей Подмосковья. Скачать приложение для Android можно в RuStore, на платформе AppGallery и в Google Play. Версия для iOS размещена в App Store.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.