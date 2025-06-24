Жители Подмосковья могут сообщить о борщевике через приложение «Добродел»
Фото - © Представление дизайнером Артемием Лебедевым нового логотипа «Добродела» Губернатору Подмосковья/Медиасток.рф
В Московской области жители могут сообщать о местах произрастания борщевика Сосновского через приложение «Добродел». Об этом сообщили в региональном министерстве государственного управления, информационных технологий и связи региона.
Чтобы отправить обращение, необходимо авторизоваться через ЕСИА, выбрать раздел «Решаем проблемы вместе», прикрепить фотографию растения — координаты определятся автоматически. Система на основе ИИ поможет выбрать правильную категорию.
После подачи заявки специалисты проверят участок, а затем возьмут его на контроль через приложение «Проверки Подмосковья». Это позволит оперативно отреагировать в случае повторного появления борщевика.
Сейчас в системе «Проверки Подмосковья» отслеживается более 60 тысяч участков, где ранее зафиксировано распространение борщевика Сосновского.
Отметим, что если растение обнаружено на частной территории, обязанность по его уничтожению лежит на собственнике.
Добродел – единое мобильное приложение с полезной информацией и услугами для жителей Подмосковья. Скачать приложение для Android можно в RuStore, на платформе AppGallery и в Google Play. Версия для iOS размещена в App Store.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщал, что в ближайшие годы в Подмосковье запланирована масштабная реконструкция сетей ЖКХ.
«Комплексная программа с «Газпромом» позволяет нам модернизировать в различных городах систему ЖКХ», - сказал Воробьев.