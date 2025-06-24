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Жители Подмосковья могут сообщить о борщевике через приложение «Добродел»

В Московской области жители могут сообщать о местах произрастания борщевика Сосновского через приложение «Добродел». Об этом сообщили в региональном министерстве государственного управления, информационных технологий и связи региона.

Чтобы отправить обращение, необходимо авторизоваться через ЕСИА, выбрать раздел «Решаем проблемы вместе», прикрепить фотографию растения — координаты определятся автоматически. Система на основе ИИ поможет выбрать правильную категорию.

После подачи заявки специалисты проверят участок, а затем возьмут его на контроль через приложение «Проверки Подмосковья». Это позволит оперативно отреагировать в случае повторного появления борщевика.

Сейчас в системе «Проверки Подмосковья» отслеживается более 60 тысяч участков, где ранее зафиксировано распространение борщевика Сосновского.

Отметим, что если растение обнаружено на частной территории, обязанность по его уничтожению лежит на собственнике.

Добродел – единое мобильное приложение с полезной информацией и услугами для жителей Подмосковья. Скачать приложение для Android можно в RuStore, на платформе AppGallery и в Google Play. Версия для iOS размещена в App Store.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщал, что в ближайшие годы в Подмосковье запланирована масштабная реконструкция сетей ЖКХ.

«Комплексная программа с «Газпромом» позволяет нам модернизировать в различных городах систему ЖКХ», - сказал Воробьев.