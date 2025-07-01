Жители Подмосковья могут сделать переадресацию писем на дачу

С наступлением дачного сезона многие жители переезжают за город. Теперь клиенты в Подмосковье могут получать почтовые отправления на даче так же удобно, как и в городе. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

Для того, чтобы изменить адрес доставки почты, необходимо обратиться в почтовое отделение и заполнить соответствующее заявление. Потребуется предоставить паспорт и указать новый адрес, на который нужно получать почту. Клиенты могут выбрать не только удобное почтовое отделение, но и удобное время для получения или отправки отправлений. Благодаря сервису предварительной записи можно заранее записаться в почтовое отделение — онлайн на сайте почты или через мобильное приложение.

В число доступных услуг входят: доставка почтовых отправлений и денежных переводов, выплата пенсий и социальных пособий, оформление подписки на периодические издания, прием платежей и переводов за услуги сторонних организаций и другие.

Кроме того, в почтовых отделениях жителям отдаленных населенных пунктов теперь доступны услуги получения заказов с маркетплейсов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в «цифре», — уточнил Воробьев.