Жители Подмосковья могут решать вопросы ЖКХ через приложение «Госуслуги.Дом»

Жители Московской области получили возможность управлять вопросами ЖКХ и общим имуществом многоквартирных домов с помощью приложения «Госуслуги.Дом», сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Приложение «Госуслуги.Дом» позволяет жителям Подмосковья решать вопросы, связанные с обслуживанием многоквартирных домов, в режиме «одного окна». Сервис упрощает взаимодействие с управляющими организациями и экономит время пользователей.

Через приложение можно оплачивать счета за жилищно-коммунальные услуги без комиссии, отправлять заявки и обращения в управляющую компанию, общаться с соседями в официальных чатах дома, следить за графиком капитального ремонта и отчетностью управляющей организации, заказывать поверку счетчиков воды, а также участвовать в общих собраниях собственников онлайн.

Для начала работы необходимо скачать приложение «Госуслуги.Дом» в Google Play, App Store, RuStore или AppGallery, войти через учетную запись Госуслуг. Данные о недвижимости пользователя автоматически подгружаются из Росреестра.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о том, что управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома на территории Подмосковья, должны быть состоянии отвечать на запросы жителей.

«Сегодня крайне важно быть уверенным, что управляющие компании, которые работают и в новом фонде МКД, и в старом фонде, должны отвечать на запросы жителей. Я надеюсь, что решения, которые приняты, помогут нам оперативно реагировать на вызовы», — заявил глава региона.