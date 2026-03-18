Жители Подмосковья могут решать вопросы ЖКХ через «Госуслуги.Дом»

Жители Московской области получили возможность решать коммунальные вопросы через приложение «Госуслуги.Дом». Сервис позволяет оплачивать услуги, направлять обращения и участвовать в собраниях онлайн, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Приложение «Госуслуги.Дом» работает по принципу «одного окна» и объединяет основные жилищно-коммунальные сервисы. Пользователи могут оплачивать счета без комиссии, направлять заявки и обращения в управляющую компанию, а также общаться с соседями в официальных чатах многоквартирного дома.

В сервисе доступна информация о графике капитального ремонта и отчетности управляющей организации. Кроме того, через приложение можно заказать поверку счетчиков воды и принять участие в общих собраниях собственников в онлайн-формате.

Чтобы подключиться, необходимо скачать приложение в Google Play, App Store, RuStore или AppGallery и войти через учетную запись портала госуслуг. Данные о недвижимости автоматически подгружаются из Росреестра.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что сегодня запрос на цифровизацию очень высокий.

«Практически все сегодня находятся в «Госуслугах». Добровольно вошли и зарегистрировались», — сказал Воробьев.