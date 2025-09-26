Жители Подмосковья могут принять участие во Всероссийской контрольной

С 28 сентября по 5 октября офисы МФЦ Подмосковья станут официальной площадкой для проведения Всероссийской контрольной «Выходи решать». Принять участие могут все желающие старше 14 лет. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«В 25 округах многофункциональные центры станут очными площадками для проведения Всероссийской контрольной „Выходи решать“. Участников обеспечат всем необходимым: в помещениях центров оборудуют рабочие места с компьютерами и предоставят стабильный доступ в интернет», — прокомментировала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Проверить свои знания по физике, математике, информатике, биологии, астрономии и химии могут все желающие, решив онлайн-задачи уровня 8–9 классов. Контрольная пройдет на цифровой платформе All Cups, где требуется предварительная регистрация. Каждый участник получит именной онлайн-сертификат с результатом прохождения контрольной. Лучших участников также ждут призы от Фонда целевого капитала МФТИ.

Информация об офисах МФЦ, в которых будет проходить контрольная, а также о времени ее проведения, доступна в таблице.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.