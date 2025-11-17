Жители Подмосковья могут принять участие в акции «В Новый год без долгов!»

Региональный оператор Ногинского кластера проводит праздничную акцию «В Новый год без долгов!» для своих клиентов. Собственники и наниматели жилых помещений — потребители коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами в зоне деятельности регионального оператора, смогут списать неустойки при полном погашении задолженности. Об этом сообщает пресс-служба Минчистоты Подмосковья.

Условия участия:

всем клиентам, которые полностью погасят задолженность за услугу по обращению с ТКО до 31 декабря, будет списана вся начисленная неустойка за период до 31 декабря этого года включительно.

необходимо не только погасить всю просроченную задолженность, но и оплатить начисление за ноябрь, а также внести аванс за декабрь (его размер равен начислению за ноябрь).

Акция не распространяется на клиентов, в отношении которых на 1 декабря 2025 года:

имеются неисполненные судебные решения о взыскании задолженности или неустойки;

приняты к рассмотрению исковые заявления или заявления о вынесении судебного приказа.

Акция проводится с 1 по 31 декабря 2025 года включительно. Для участия не требуется подавать заявку — списание произойдет автоматически при выполнении условий акции.

Региональный оператор Ногинского кластера обслуживает территории региона, включая Балашиху, Ногинск, Звездный городок, Красноармейск, Ликино-Дулево, Лосино-Петровский, Орехово-Зуево, Павловский Посад, Реутов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.