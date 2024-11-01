сегодня в 13:43

Жители Подмосковья могут поучаствовать в акции «Выигрывай с Умной платежкой»

Шанс выиграть 3999 рублей есть у каждого, кто выполнит два условия:

зарегистрируется в личном кабинете МосОблЕИРЦ на сайте или в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн»;

до 27 декабря полностью рассчитается за жилищно-коммунальные услуги. Счет за декабрь необходимо оплатить по графе «Итого к оплате» через личный кабинет.

Подробнее ознакомиться с условиями акции можно по ссылке.

50 победителей определит интернет-генератор случайных чисел. Выигрыш будет зачислен на лицевые счета для оплаты жилищно-коммунальных услуг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.