Жители Подмосковья могут поучаствовать в акции «Выигрывай с Умной платежкой»
Фото - © Фото: Александра Дмитриева/Фото: Александра Дмитриева
1 ноября стартует новогодняя акция МосОблЕИРЦ «Выигрывай с Умной платежкой», сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.
Шанс выиграть 3999 рублей есть у каждого, кто выполнит два условия:
- зарегистрируется в личном кабинете МосОблЕИРЦ на сайте или в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн»;
- до 27 декабря полностью рассчитается за жилищно-коммунальные услуги. Счет за декабрь необходимо оплатить по графе «Итого к оплате» через личный кабинет.
Подробнее ознакомиться с условиями акции можно по ссылке.
50 победителей определит интернет-генератор случайных чисел. Выигрыш будет зачислен на лицевые счета для оплаты жилищно-коммунальных услуг.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.
Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.