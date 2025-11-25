Жители Подмосковья могут получить бонусы за оплату коммунальных услуг в ноябре

ЖКХ

Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

«МосОблЕИРЦ» объявил неделю подарков для пользователей личного кабинета на сайте расчетного центра. С 24 по 30 ноября жители Московской области могут получать подарки и скидки при каждом входе в личный кабинет на сайте расчетного центра и в приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн». Сейчас пользователям доступно около 150 предложений, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Жители могут воспользоваться предложениями в сфере:

  • онлайн-образования;
  • развлечений — кинотеатры;
  • покупок: товары для детей и дома, одежда и обувь, бытовая техника и многое другое.

Как получить:

  • в личном кабинете нужно зайти в раздел «Онлайн-помощник», затем в раздел «Бонусы и акции», далее — «Коммунальные бонусы всем пользователям личного кабинета»;
  • выбрать бонусы;
  • использовать их при оформлении покупки.

Расчетный центр обращает внимание пользователей: личный кабинет и выгрузка купонов могут быть недоступны с 23:00 до 06:00.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.