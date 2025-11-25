Жители Подмосковья могут получить бонусы за оплату коммунальных услуг в ноябре
Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
«МосОблЕИРЦ» объявил неделю подарков для пользователей личного кабинета на сайте расчетного центра. С 24 по 30 ноября жители Московской области могут получать подарки и скидки при каждом входе в личный кабинет на сайте расчетного центра и в приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн». Сейчас пользователям доступно около 150 предложений, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Жители могут воспользоваться предложениями в сфере:
- онлайн-образования;
- развлечений — кинотеатры;
- покупок: товары для детей и дома, одежда и обувь, бытовая техника и многое другое.
Как получить:
- в личном кабинете нужно зайти в раздел «Онлайн-помощник», затем в раздел «Бонусы и акции», далее — «Коммунальные бонусы всем пользователям личного кабинета»;
- выбрать бонусы;
- использовать их при оформлении покупки.
Расчетный центр обращает внимание пользователей: личный кабинет и выгрузка купонов могут быть недоступны с 23:00 до 06:00.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.
«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.