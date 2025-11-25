Жители Подмосковья могут получить бонусы за оплату коммунальных услуг в ноябре

«МосОблЕИРЦ» объявил неделю подарков для пользователей личного кабинета на сайте расчетного центра. С 24 по 30 ноября жители Московской области могут получать подарки и скидки при каждом входе в личный кабинет на сайте расчетного центра и в приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн». Сейчас пользователям доступно около 150 предложений, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.