Жители Подмосковья могут получить бонусы за оплату коммунальных услуг в декабре
Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
Накануне Нового года у каждого клиента расчетного центра Московской области есть возможность выиграть призы за оплату коммунальных услуг, а также за подписку на электронную квитанцию, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Чтобы привлечь внимание жителей Московской области к своевременной оплате жилищно-коммунальных услуг и стимулировать использование электронных сервисов, расчетный центр Подмосковья подготовил праздничную программу поощрений. Для участия достаточно своевременно внести плату за коммунальные услуги удобным способом и воспользоваться возможностями онлайн-сервисов центра.
Расчетный центр запускает 5 акций — от кешбеков до призов за оплату услуг разными способами.
Подробнее об условиях розыгрышей — на официальном сайте компании и в приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн». Стать обладателем приятных новогодних сюрпризов от расчетного центра может каждый житель.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.
«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.