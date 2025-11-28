Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

сегодня в 18:31

Жители Подмосковья могут получить бонусы за оплату коммунальных услуг в декабре

Накануне Нового года у каждого клиента расчетного центра Московской области есть возможность выиграть призы за оплату коммунальных услуг, а также за подписку на электронную квитанцию, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Чтобы привлечь внимание жителей Московской области к своевременной оплате жилищно-коммунальных услуг и стимулировать использование электронных сервисов, расчетный центр Подмосковья подготовил праздничную программу поощрений. Для участия достаточно своевременно внести плату за коммунальные услуги удобным способом и воспользоваться возможностями онлайн-сервисов центра.

Расчетный центр запускает 5 акций — от кешбеков до призов за оплату услуг разными способами.

Подробнее об условиях розыгрышей — на официальном сайте компании и в приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн». Стать обладателем приятных новогодних сюрпризов от расчетного центра может каждый житель.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.