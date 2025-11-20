Жители Подмосковья могут получать консультации по вопросам ЖКХ через чат-бот
Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
Разобраться в квитанциях за ЖКУ, передать показания или узнать задолженность теперь можно в режиме реального времени. На официальном сайте МосОблЕИРЦ работает виртуальный консультант, способный дать точные ответы более чем на 1 тыс. самых частых вопросов пользователей. Об этом сообщает пресс-служба Минчистоты региона.
С помощью чат-бота можно заказать поверку или замену приборов учета, узнать актуальные тарифы. Сервис подскажет, как зарегистрироваться в личном кабинете, открыть или переоформить лицевой счет.
Начать диалог с электронным помощником просто:
- на главной странице сайта МосОблЕИРЦ необходимо кликнуть на оранжевый значок в правом нижнем углу;
- ввести свое имя и суть запроса, а также дать согласие на обработку персональных данных;
- для получения адресной информации потребуется указать номер лицевого счета.
Если бот не сможет самостоятельно справиться со сложным или нестандартным вопросом, диалог будет автоматически переведен на живого оператора.
Чат-бот доступен для всех жителей Подмосковья ежедневно с 6:00 до 23:00.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.
Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.