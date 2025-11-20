Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

сегодня в 20:32

Жители Подмосковья могут получать консультации по вопросам ЖКХ через чат-бот

Разобраться в квитанциях за ЖКУ, передать показания или узнать задолженность теперь можно в режиме реального времени. На официальном сайте МосОблЕИРЦ работает виртуальный консультант, способный дать точные ответы более чем на 1 тыс. самых частых вопросов пользователей. Об этом сообщает пресс-служба Минчистоты региона.

С помощью чат-бота можно заказать поверку или замену приборов учета, узнать актуальные тарифы. Сервис подскажет, как зарегистрироваться в личном кабинете, открыть или переоформить лицевой счет.

Начать диалог с электронным помощником просто:

на главной странице сайта МосОблЕИРЦ необходимо кликнуть на оранжевый значок в правом нижнем углу;

ввести свое имя и суть запроса, а также дать согласие на обработку персональных данных;

для получения адресной информации потребуется указать номер лицевого счета.

Если бот не сможет самостоятельно справиться со сложным или нестандартным вопросом, диалог будет автоматически переведен на живого оператора.

Чат-бот доступен для всех жителей Подмосковья ежедневно с 6:00 до 23:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.