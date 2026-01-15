Жители Подмосковья могут передать показания счетчиков с 15 по 26 января

Жители Подмосковья могут передать показания электросчетчиков с 15 по 26 января для корректного расчета платы за электроэнергию, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Единый расчетный центр Подмосковья напомнил, что передача показаний электросчетчиков доступна с 15 по 26 января. Своевременная передача данных позволяет обеспечить точные расчеты и избежать переплат.

Сроки передачи показаний по воде и теплу можно уточнить в личном кабинете МосОблЕИРЦ в разделе «Счетчики». Если в декабре показания не были переданы и начисление производилось по среднемесячному потреблению, в январе будет произведен перерасчет на основании актуальных данных.

Передать показания можно несколькими способами: через личный кабинет или чат-бот на сайте МосОблЕИРЦ, в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн», по телефону 8 (499) 444-01-00 с помощью голосового помощника, а также через терминалы в офисах расчетного центра. Личный кабинет и приложение работают ежедневно с 6:00 до 23:00.

В регионе реализуют пилотный проект по переводу документации по теплу в электронный вид. Поддерживаемый федеральным правительством проект затрагивает 5 городских округов — Одинцовский, Балашиху, Подольск, Мытищи и Можайский.

«Раньше параметры котельных хранились в огромных бумажных журналах, а сегодня они заносятся в компьютер. В случае возникновения какой-нибудь неполадки параметр сразу же окрашивается в красный цвет, что позволяет нам принимать оперативные решения. Поэтому мы стараемся всю документацию переносить в цифру, в теплоснабжении время имеет принципиальное значение в случае возникновения чрезвычайной ситуации», — сказал Воробьев.