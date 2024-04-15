Жители Подмосковья могут оценить качество работы газового участкового

В 2024 году в Московской области начали работу 140 газовых участковых Мособлгаза.

Это мастера, которые организовывают работы по техобслуживанию и ремонту газового оборудования в многоквартирных домах. Газовые участковые еженедельно проводят встречи с жителями на вверенных территориях.

График встреч можно посмотреть на сайте «Мособлгаза», набрав в поисковой строке адрес своего дома.

Оценить по пятибалльной шкале «профессионализм», «коммуникабельность» и «активность» вашего газового участкового можно здесь. Также, если у вас есть предложения или замечания, пожалуйста, поделитесь ими с нами. В этом же разделе есть ответы на часто задаваемые вопросы о техобслуживании газового оборудования и безопасном использовании газа в быту.

Напоминаем, с 1 января 2024 года техобслуживание газового оборудования в многоквартирных домах в Подмосковье проводит «Мособлгаз». Техобслуживание в квартирах проводится один раз в год в соответствии с графиком. Узнать дату проведения техобслуживания в вашем доме, можно на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.