Жители Подмосковья могут оплачивать услуги по обращению с ТКО с помощью QR-кода

Жители Московской области могут оплачивать услуги по обращению с ТКО и оплачивать задолженности с помощью QR-кода, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

QR-код создан с платежными реквизитами регоператора специально для удобства жителей многоквартирных домов. Сервис удобен и прост.

Для проведения оплаты достаточно:

отсканировать QR-код в мобильном приложении банка;

ввести номер лицевого счета;

система сама найдет сумму задолженности и данные плательщика;

проверьте данные и произведите платеж.

QR-код размещен на сайте регоператора МСК-НТ в разделе «Оплатить ТКО».

Задолженность осложняет производственную деятельность компаний сферы ЖКХ и замедляет темпы технической модернизации.

Вносить плату важно своевременно, до 10 числа месяца, следующего за расчетным периодом. Если не платить за услугу больше двух месяцев, образуется долг, начисляются пени, а вслед за ними — взыскание через суд.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.