Жители Подмосковья могут оплачивать услуги по обращению с ТКО с помощью QR-кода
Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
Жители Московской области могут оплачивать услуги по обращению с ТКО и оплачивать задолженности с помощью QR-кода, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.
QR-код создан с платежными реквизитами регоператора специально для удобства жителей многоквартирных домов. Сервис удобен и прост.
Для проведения оплаты достаточно:
- отсканировать QR-код в мобильном приложении банка;
- ввести номер лицевого счета;
- система сама найдет сумму задолженности и данные плательщика;
- проверьте данные и произведите платеж.
QR-код размещен на сайте регоператора МСК-НТ в разделе «Оплатить ТКО».
Задолженность осложняет производственную деятельность компаний сферы ЖКХ и замедляет темпы технической модернизации.
Вносить плату важно своевременно, до 10 числа месяца, следующего за расчетным периодом. Если не платить за услугу больше двух месяцев, образуется долг, начисляются пени, а вслед за ними — взыскание через суд.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.
«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.