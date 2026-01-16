Жители Подмосковья могут оплачивать коммунальные услуги одной квитанцией онлайн

Жители Подмосковья получили разъяснения о возможностях единого платежного документа для оплаты коммунальных услуг. Электронная квитанция позволяет быстро и безопасно оплачивать счета, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области напомнило жителям региона о преимуществах единого платежного документа (ЕПД). Такой документ объединяет все коммунальные услуги в одной квитанции, что упрощает процесс оплаты.

Электронная версия ЕПД приходит мгновенно, не теряется и защищена от подделок. Отказ от бумажных квитанций позволяет экономить до 100 тонн древесины ежегодно, а также снижает затраты на печать и доставку.

Оплатить ЕПД можно онлайн через личный кабинет, кнопку моментальной оплаты на сайте, региональный портал государственных услуг, а также в отделениях, терминалах и онлайн-сервисах банков. Использование цифровых сервисов помогает своевременно оплачивать счета и избегать начисления пеней.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.