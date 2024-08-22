Жители Подмосковья могут оплачивать коммуналку близким через личный кабинет

МосОблЕИРЦ предлагает жителям Московской области воспользоваться удобным и функциональным сервисом — личным кабинетом , который позволяет управлять коммунальными услугами не только для себя, но и для своих родных и близких. Теперь можно легко добавить несколько лицевых счетов и помочь пожилым родственникам, мамам, бабушкам и дедушкам, а также людям с ограниченными возможностями в оплате счетов, передаче показаний и использовании всех возможностей личного кабинета. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

Уже почти 2 млн жителей Подмосковья выбрали онлайн-сервис личного кабинета МосОблЕИРЦ вместо посещения офисов расчетного центра. Сервис позволяет не только передавать показания и оплачивать счета без комиссии, но и пользоваться «Коммунальными бонусами», а также получать полезную информацию о сроках поверки счетчиков и точности начислений.

Регистрация и использование личного кабинета

Чтобы зарегистрироваться, достаточно зайти на сайт расчетного центра в раздел «Личный кабинет» или скачать мобильное приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн». Регистрация проста и понятна, для нее потребуется любая квитанция МосОблЕИРЦ за последние три месяца и телефон.

Как добавить лицевой счет

Для добавления нового адреса в личном кабинете необходимо зайти в раздел «Профиль», выбрать строку «Адреса» или «Моя недвижимость», нажать «+» и ввести номер нового лицевого счета, расчетный период и сумму из квитанции за последние три месяца.

Теперь по каждому лицевому счету можно:

передавать показания

узнавать сроки приема показаний

видеть даты следующей поверки счетчиков

оплачивать счета без комиссии и получать коммунальные бонусы

при необходимости проверять точность начислений и расчётов

и многое другое.

При необходимости лицевой счет можно открепить, отправив запрос через личный кабинет с пометкой «Удалить лицевой счет».

Поддержка пользователей

Для консультаций по вопросам регистрации и работы в личном кабинете, уточнения номера лицевого счета и суммы к оплате, пользователи могут обратиться в контактный центр МосОблЕИРЦ по телефону: 8 (499) 444-01-00 ежедневно с 8:00 до 22:00 или в офисы расчетного центра.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.