Жители Подмосковья могут оплачивать коммуналку близким через личный кабинет
Фото - © Министерство ЖКХ Московской области
МосОблЕИРЦ предлагает жителям Московской области воспользоваться удобным и функциональным сервисом — личным кабинетом, который позволяет управлять коммунальными услугами не только для себя, но и для своих родных и близких. Теперь можно легко добавить несколько лицевых счетов и помочь пожилым родственникам, мамам, бабушкам и дедушкам, а также людям с ограниченными возможностями в оплате счетов, передаче показаний и использовании всех возможностей личного кабинета. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.
Уже почти 2 млн жителей Подмосковья выбрали онлайн-сервис личного кабинета МосОблЕИРЦ вместо посещения офисов расчетного центра. Сервис позволяет не только передавать показания и оплачивать счета без комиссии, но и пользоваться «Коммунальными бонусами», а также получать полезную информацию о сроках поверки счетчиков и точности начислений.
Регистрация и использование личного кабинета
Чтобы зарегистрироваться, достаточно зайти на сайт расчетного центра в раздел «Личный кабинет» или скачать мобильное приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн». Регистрация проста и понятна, для нее потребуется любая квитанция МосОблЕИРЦ за последние три месяца и телефон.
Как добавить лицевой счет
Для добавления нового адреса в личном кабинете необходимо зайти в раздел «Профиль», выбрать строку «Адреса» или «Моя недвижимость», нажать «+» и ввести номер нового лицевого счета, расчетный период и сумму из квитанции за последние три месяца.
Теперь по каждому лицевому счету можно:
- передавать показания
- узнавать сроки приема показаний
- видеть даты следующей поверки счетчиков
- оплачивать счета без комиссии и получать коммунальные бонусы
- при необходимости проверять точность начислений и расчётов
- и многое другое.
При необходимости лицевой счет можно открепить, отправив запрос через личный кабинет с пометкой «Удалить лицевой счет».
Поддержка пользователей
Для консультаций по вопросам регистрации и работы в личном кабинете, уточнения номера лицевого счета и суммы к оплате, пользователи могут обратиться в контактный центр МосОблЕИРЦ по телефону: 8 (499) 444-01-00 ежедневно с 8:00 до 22:00 или в офисы расчетного центра.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.
«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.